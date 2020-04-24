Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу в течение года. Один год – это не трагедия, — сказала она, пояснив, что не только Россия, но и другие государства нескоро в полном объеме снимут ограничения и откроют возможность приезда иностранцев, не так быстро наладится коммуникация и воздушное сообщение. Россия с конца марта прекратила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Ранее границы закрыли Евросоюз и США.
2020-04-24T20:31:00+03:00
2020-04-24T20:34:06+03:00
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20:31, 24 апреля 2020
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