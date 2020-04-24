Суд Петербурга принял к рассмотрению иск о признании недействующими ряда ограничительных мер из-за коронавируса

Суд Санкт-Петербурга принял к рассмотрению коллективный иск о признании недействующими ряда положений, постановлений городского правительства об ограничительных мерах из-за коронавируса. Заседание назначено на 28 апреля, — сообщил «Интерфакс» юрист правозащитного объединения «Команда 29» Максим Оленичев. Он отметил, что суд удовлетворил ходатайство заявителей о не отложенном рассмотрении и разрешении дела.
2020-04-24T20:31:00+03:00
2020-04-24T20:33:51+03:00
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20:31, 24 апреля 2020
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