Суд Петербурга принял к рассмотрению иск о признании недействующими ряда ограничительных мер из-за коронавируса

Суд Санкт-Петербурга принял к рассмотрению коллективный иск о признании недействующими ряда положений, постановлений городского правительства об ограничительных мерах из-за коронавируса. Заседание назначено на 28 апреля, — сообщил «Интерфакс» юрист правозащитного объединения «Команда 29» Максим Оленичев. Он отметил, что суд удовлетворил ходатайство заявителей о не отложенном рассмотрении и разрешении дела.