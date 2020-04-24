Центробанк выступает против финансовой помощи населению за счет печати новых денег. Если это сделать, это приведет к взрыву инфляции и людям, которые получат эти деньги, будет тяжело на них что-то купить, — сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, напомнив про девяностые годы. При этом она отметила, что, в целом, банк России выступает за прямую помощь гражданам и бизнесу в рамках текущего бюджета.
2020-04-24T20:30:00+03:00
2020-04-24T20:31:17+03:00
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20:30, 24 апреля 2020
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