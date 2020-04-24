Журналистка «Новой газеты» Милашина обратилась в Следственный комитет из-за угроз Кадырова

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина обратилась в Следственный комитет из-за угроз главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я сегодня подала заявление в Следственный комитет на имя Бастрыкина с требованием возбудить уголовное дело в соответствии с законом по статье 119 УК РФ «угроза убийством» и статье 144 УК РФ «воспрепятствование журналистской деятельности». Ответ на заявление о преступлении по УПК должен быть в течение трех дней, ну или максимум продляют проверку до 30 дней и потом выносят процессуальное решение по заявлению», — сказала она.

Милашина подчеркнула, что это не первое ее обращение в Следственный комитет и что ранее ведомство не реагировало ни на одно из ее обращений по фактам нападений и угроз в ее адрес. Журналистка не исключила, что в дальнейшем будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

После недавней публикации в «Новой газете» статьи с критикой главы Чечни в борьбе с пандемией в республике Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира в инстаграме пригрозил журналистке Елене Милашиной убийством. Он также призвал ФСБ и Кремль повлиять на издание. В феврале на Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, когда они приехали на суд по делу блогера Ислама Нуханова — автора видео о возможной резиденции главы Чечни.