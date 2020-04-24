Вице-премьер Татьяна Голикова призвала оценить возможность смягчения ограничений из-за коронавируса

«Россияне устали от этих мер», — сказала она на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии. В то же время, Голикова отметила, что за прошедшую неделю число заразившихся Covid-19 в России выросло более чем в два раза. В Центральном регионе и особенно в Москве и Подмосковье система здравоохранения уже загружена, — добавила вице-премьер.

Ранее за смягчение карантина, который власти официально так не называют, выступил Совет по правам человека. Он предложил правительству разрешить россиянам выходить гулять и посадить картошку в период майских праздников, поскольку для многих это не развлечение, а способ прокормиться.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что майские праздники – не повод для нарушения режима изоляции, иначе могут пойти насмарку все труды и старания дисциплинированных людей.