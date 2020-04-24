Совет Фонда кино решил исключить ряд кинокомпаний из списка лидеров индустрии. В их числе оказались «Нон-стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, «Профит» Игоря Толстунова и «Рок» Алексея Учителя. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех неназванных членов совета. Одновременно в список лидеров включены кинокомпании «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко, а также «Марс медиа» Рубена Дишдишяна. Официального объявления от Фонда кино об этом пока нет. Представитель организации от комментариев отказался.
2020-04-24T19:32:00+03:00
2020-04-24T19:32:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 24 апреля 2020
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