Совет Фонда кино решил исключить ряд кинокомпаний из списка лидеров индустрии. В их числе оказались «Нон-стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, «Профит» Игоря Толстунова и «Рок» Алексея Учителя. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех неназванных членов совета. Одновременно в список лидеров включены кинокомпании «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко, а также «Марс медиа» Рубена Дишдишяна. Официального объявления от Фонда кино об этом пока нет. Представитель организации от комментариев отказался.