На станции Шиес произошли столкновения между активистами и работниками свалки

На станции Шиес, где планировалось строительство мусорного полигона, произошли столкновения между активистами и работниками свалки. Об этом говорится на странице во «ВКонтакте» сообщества «Поморье — не помойка». По словам активистов, они ждали прибытия вагонов с продовольствием для сотрудников полигона, а охранники оттеснили их от платформы. Информации о пострадавших нет.
2020-04-24T19:31:00+03:00
2020-04-24T19:32:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 24 апреля 2020
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