На станции Шиес произошли столкновения между активистами и работниками свалки

На станции Шиес, где планировалось строительство мусорного полигона, произошли столкновения между активистами и работниками свалки. Об этом говорится на странице во «ВКонтакте» сообщества «Поморье — не помойка». По словам активистов, они ждали прибытия вагонов с продовольствием для сотрудников полигона, а охранники оттеснили их от платформы. Информации о пострадавших нет.