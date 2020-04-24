Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 5,5% годовых. Регулятор допускает возможность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях, если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу. Предыдущий раз ЦБ пересматривал ключевую ставку в начале февраля, в марте она была оставлена без изменений.
2020-04-24T19:31:00+03:00
2020-04-24T19:31:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 24 апреля 2020
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