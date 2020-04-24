Российская экономика ежедневно теряет по 100 миллиардов рублей из-за ограничений, связанных с коронавирусом. С такой оценкой выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, пока ограничения сохраняются, экономика не начнет восстанавливаться. Решетников также отметил, что в России сопоставимый с другими развивающимися странами пакет мер поддержки населения, а накопленные резервы планируется отправить на покрытие дефицита бюджета. Также он напомнил о прямой финансовой помощи бизнесу и беспроцентных кредитах на выплату зарплат.
2020-04-24T19:30:00+03:00
2020-04-24T19:31:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 24 апреля 2020
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