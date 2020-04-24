Российская экономика ежедневно теряет по 100 миллиардов рублей из-за ограничений, связанных с коронавирусом. С такой оценкой выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, пока ограничения сохраняются, экономика не начнет восстанавливаться. Решетников также отметил, что в России сопоставимый с другими развивающимися странами пакет мер поддержки населения, а накопленные резервы планируется отправить на покрытие дефицита бюджета. Также он напомнил о прямой финансовой помощи бизнесу и беспроцентных кредитах на выплату зарплат.