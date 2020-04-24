В столице Австрии прошел митинг против карантина

Ранее в местной полиции запретили его проводить.

Противники введённых в стране мер собрались сегодня на площади Альбертинаплац в центре Вены, несмотря на то что в городе запрещены все массовые мероприятия. Агентство ТАСС сообщает, что их было несколько десятков человек. В свою очередь организаторы акции из движения под названием «Инициатива за основанную на фактах информацию о коронавирусе», отчитались о двухстах участниках митинга.

Активисты выдвинули три требования. Во-первых, Конституционный суд Австрии должен оценить законность всех введенных в стране мер. Во-вторых, то же самое должен сделать президент страны. В-третьих, необходимо полностью отменить закон о борьбе с коронавирусом. Также собравшиеся выкрикивали антиправительственные лозунги.

Полицейские сначала просили участников митинга разойтись, а затем применили силу. ТАСС передаёт, что они уже прогнали основную массу демонстрантов с площади. Информации о каких-либо задержанных нет.

Ограничения, связанные с коронавирусом, власти ввели еще 16-го марта. Предполагается, что они продержатся до первого мая. При этом Австрия стала первой страной в Европе, которая ослабила карантинные меры. С четырнадцатого апреля там открыты все магазины площадью меньше четырехсот метров, а также те центры, которые торгуют строительными товарами.

Всего в Австрии выявили чуть более пятнадцати тысяч случаев заболевания коронавирусом. Почти двенадцать тысяч из этих людей уже выздоровели, а пятьсот тридцать погибли.