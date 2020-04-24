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19:03, 24 апреля 2020

У ста монахинь из Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске подозревают коронавирус

У ста монахинь из Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске подозревают коронавирус. Всего в обители проживают 130 сестер. Монастырь находится на окраине города; он известен тем, что принимает к себе бывших наркозависимых, больных алкоголизмом и бездомных. При этом он ведет успешную коммерческую деятельность. Как пишет интернет-издание «Медуза», несмотря на призывы главы Белорусской православной церкви митрополита Павла, монастырский храм на Пасху был заполнен верующими. Кроме того, Белорусское издание tut.by отмечает, что некоторые монахини развозили по белорусской столице, в том числе, по больницам, освященные куличи для верующих. В самом монастыре назвали сообщения о коронавирусе среди монахинь фейком.



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