Журналистку из Пскова Людмилу Савицкую вызвали в полицию из-за публикации о распространении коронавируса в регионе. Об этом Савицкая рассказала радиостанции «Эхо Москвы». Она сообщила, что пойдет на беседу в полицию во вторник 28 апреля.
2020-04-24T19:02:00+03:00
2020-04-24T19:03:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 19:02, 24 апреля 2020
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