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Эксклюзив Эха 19:02, 24 апреля 2020

Журналистку из Пскова Людмилу Савицкую вызвали в полицию из-за публикации о распространении коронавируса в регионе

Журналистку из Пскова Людмилу Савицкую вызвали в полицию из-за публикации о распространении коронавируса в регионе. Об этом Савицкая рассказала радиостанции «Эхо Москвы». Она сообщила, что пойдет на беседу в полицию во вторник 28 апреля.



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