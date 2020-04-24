Журналистку из Пскова Людмилу Савицкую вызвали в полицию из-за публикации о распространении коронавируса в регионе. Об этом Савицкая рассказала радиостанции «Эхо Москвы». Она сообщила, что пойдет на беседу в полицию во вторник 28 апреля.