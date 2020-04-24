Премьер-министр России Михаил Мишустин разрешил петербургской полиции штрафовать горожан, которые нарушили изоляцию. Ранее наказывать прохожих по городскому закону могли только чиновники Смольного.

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД и правительством Петербурга. Ранее губернатор Александр Беглов внес поправки в городской закон об административных правонарушениях. Для горожанина, который впервые преступал правила самоизоляции, штраф составил четыре тысячи рублей, повторное наказание — пять тысяч, если при этом горожанин больше ничего не нарушил. До того, как Мишустин одобрил соглашение с полицией, городской закон о штрафах за нарушение самоизоляции могли применять только сотрудники подразделений Смольного. Теперь полицейские также получили право оформлять протоколы по петербургскому кодексу. Отметим, что кроме городского закона в Петербурге действует и федеральная норма. По ней штраф за нарушение санитарных правил в период режима повышенной готовности для граждан составляет от 15 до 40 тысяч рублей.

По официальным данным петербургские суды зарегистрировали более семисот протоколов о нарушениях во время пандемии коронавируса.