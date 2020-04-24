В Вене несколько десятков человек вышли на несанкционированную демонстрацию против правительственных мер, ограничивающих свободу во время пандемии коронавируса. Полиция призывает митингующих разойтись из-за несоблюдения санитарных мер и дистанции между участниками. Ранее полиция запретила проведение митинга из-за угрозы распространения коронавируса. Тем не менее, несколько человек вышли на площадь перед картинной галерей «Альбертина». Митингующие не подчиняются призывам полиции прекратить незаконную акцию.
2020-04-24T18:31:00+03:00
2020-04-24T18:34:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 24 апреля 2020
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