В Вене несколько десятков человек вышли на несанкционированную демонстрацию против правительственных мер, ограничивающих свободу во время пандемии коронавируса. Полиция призывает митингующих разойтись из-за несоблюдения санитарных мер и дистанции между участниками. Ранее полиция запретила проведение митинга из-за угрозы распространения коронавируса. Тем не менее, несколько человек вышли на площадь перед картинной галерей «Альбертина». Митингующие не подчиняются призывам полиции прекратить незаконную акцию.