В Свердловской области отказались от введения на майские праздники цифровых пропусков

Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, жителям не нужен такой жесткий контроль за всеми перемещениями, чтобы соблюдать разумные ограничения, направленные на то, чтобы как можно меньше уральцев заразились коронавирусом. При этом прорабатывается решение о том, чтобы на период майских праздников работодатели оформили пропуска для тех сотрудников, которым необходимо быть на рабочем месте, написал губернатор в Instagram.

22 апреля на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным Куйвашев говорил, что в Свердловской области прорабатывается вопрос введения пропускной системы на период майских праздников.