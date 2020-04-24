Пресненский суд арестовал на 2 месяца бывшего депутата ГД Дениса Волчека по делу о покушении на крупное мошенничество

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека по делу о покушении на крупное мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба суда. Аналогичное решение принято и в отношении его бизнес-партнера Зураба Плиева. По информации ТАСС, он дал признательные показания. Официально фабула дела не раскрывается.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники утверждает, что потерпевшим оказался экс-совладелец банка «Ренессанс» Андрей Розов. После банкротства организации в 2016 году и исчезновения около 9,5 миллиардов рублей активов было возбуждено дело. По данным издания, Волчек и Плиев за 1,4 миллиона евро пообещали Розову помочь избежать уголовной ответственности. Представитель бизнесмена должен был передать деньги 22 апреля в офисе Плиева, однако этому помешали сотрудники ФСБ. Газета отмечает, что в бумажной «кукле» настоящими оказались только 8 миллионов рублей.