Президент США Дональд Трамп выдвинул теорию о губительном воздействии солнечного света на коронавирус. К такому выводу он пришел, заслушав доклад и.о заместителя министра внутренней безопасности Уильяма Брайана. По мнению американского президента, эти методы, а также инъекции таких средств, как отбеливатель, могут оказаться действенными.

«Предполагается, что мы подвергаем тело огромному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света. Я думаю, вы скажете, что это не так, но это можно проверить. Затем я предположил, что вы можете доставить свет внутрь тела – либо через кожу, либо каким-то другим способом. И я думаю, вы скажете, что тоже собираетесь это проверить. Звучит интересно. Дезинфицирующие средства могут уничтожить вирус за одну минуту. Может быть есть какой-то способ ввести инъекции этих веществ внутрь организма или как-то почистить изнутри?»

На фоне заявлений Трампа власти Вашингтона попросили людей не вводить себе инъекции с дезинфицирующими средствами. Во Всемирной организации здравоохранения, в свою очередь, ранее отнесли к мифам лечение коронавируса с помощью солнца.