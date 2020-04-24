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Эксклюзив Эха 18:28, 24 апреля 2020

Правительство Чехии частично отменило запрет на свободное передвижение граждан и разрешило выезд за границу

Правительство Чехии отменило запрет на свободное передвижение граждан в стране и разрешило выезжать за границу. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт по Центральной и Восточной Европе, живущий в Чехии, Иван Преображенский.

ЦС сегодняшнего дня объявлена возможность выезжать за пределы Чехии. По возвращении достаточно будет отсидеть традиционный карантин, либо предоставить справку об отсутствии антител коронавируса, либо отсутствия вируса, в зависимости от того, какой тест человек сделает", — рассказал он.

Кроме того, по словам И.Преображенского, снят запрет на причину выхода из дома. «То есть вы можете выходить из дома по любой причине — не только в магазин, к врачу, или срочным юридически-правовым делам. Открылись весенние фермерские рынки, открываются в ближайшее время открытые пространства при ресторанах — веранды, террасы и т.д. Открываются небольшие магазины, с 27 апреля зоопарки», — отметил он.
В мае должны выйти на учебу школьники, будут разрешены занятия спортом, можно проводить свадьбы и небольшие мероприятия, откроются крупные супермаркеты, однако массовые мероприятия разрешат только летом, добавил Иван Преображенский.

Ранее Министерство здравоохранения Чехии сообщило о резком снижении количества выявляемых новых случаев заражения коронавирусом в республике. В четверг в стране было зарегистрировано 55 таких случаев. Это наименьший показатель с 14 марта.



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