При цене нефти в 15 долларов за баррель средств российского фонда национального благосостояния хватит лишь на 2 года

При цене нефти в 15 долларов за баррель, средств российского фонда национального благосостояния хватит лишь на два года. Об этом говорится в новом отчёте Дойче Банка.

По подсчетам аналитиков, текущий размер Фонда национального благосостояния составляет около 120 миллиардов долларов или около 9 триллионов рублей. Если Urals будет стоить около 30 долларов за баррель, этих средств хватит примерно на шесть лет, пишет Forbes. А вот при цене в 15 долларов — только на два с лишним.

Ущерб от ситуации с коронавирусом в России оценивается в десятки триллионов рублей, а падение ВВП по итогам года может составить — в зависимости от дальнейшего режима работы предприятий — от нескольких процентных пунктов до 10-20%. К такому выводу, пишет американское издание EurasiaNet, пришли аналитические ведомства и экономисты. Перевод по сайту Inosmi.ru.

«Россия вступает в кризис с экономикой, находящейся в периоде стагнации», — ставит свой диагноз американская The Wall Street Journal и предупреждает: «Коронавирус ставит под угрозу президентство Владимира Путина». Объяснению этому простое: «Распространение инфекции и реакция на ЧП со стороны властей — тестируют всю путинскую систему на устойчивость к внешним шокам и также — доверие к национальному лидеру».

«Хотя Россия имеет подушку безопасности, Кремль неохотно тратит эти деньги во время обвала нефтяного рынка, который превратил его важнейший поток дохода в тонкую струйку. Из-за нерешительности Путина Россия оказалась в ловушке между необходимостью увеличения государственных расходов для смягчения последствий пандемии и выполнением существующих бюджетных обещаний, которые являются ключом к его планам потенциально оставаться у власти до 2036 года», — говорится в статье. Перевод по сайту Inopressa.ru.

Зарубежные аналитики не скрывают своих пессимистичных прогнозов. Финансовое агентство Bloomberg вышло с публикацией о том, что российские политики уже навлекли на себя волну критики за то, что оказались неготовы к тому, чтобы хоть как-то смягчить сразу двойной удар по экономике страны: речь идет о падении цен на нефть и резком снижении производства -— из-за вспышки нового коронавируса.

Согласно недавнему прогнозу Международного Валютного Фонда, российская экономика в этом году сократится на 5 процентов.