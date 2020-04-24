Стены главного храма Вооруженных сил России украсят мозаиками с изображениями Путина, Шойгу и Сталина

Стены главного храма Вооруженных сил России, который строится в подмосковном парке «Патриот», украсят мозаиками с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина. Также там появится надпись «Крым наш».

Путин и Шойгу изображены на панно о присоединении Крыма к России, а Сталин – на композиции «Парад Победы», — рассказал «Эху» глава экспертного совета по церковному искусству РПЦ протоиерей Леонид Калинин. Он отвечает за художественное оформление храма. Калинин отметил, что решение изобразить первых лиц государства принял художественный совет, и как сами герои отреагируют на свои изображения – пока непонятно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об изображении Путина на стенах храма.

Открытие храма планировалось на 9 мая 2020 года. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что строительство ведется исключительно за счет добровольных пожертвований. Однако Znak.com выяснил, что фонд «Воскресенье», созданный для строительства храма, получил около трех миллиардов рублей из бюджетов Москвы и Московской области. «Открытые медиа» утверждают, что более полутора миллионов рублей на строительство храма были получены из иностранных источников.