Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября. В этот же день в России уже много лет вспоминают погибших во время теракта в Беслане.

Идея отмечать День воинской славы не 2-го, а 3-го сентября принадлежала группе сенаторов и депутатов во главе с руководителем думского комитета по обороне генералом Владимиром Шамановым. В пояснительной записке перенос даты объяснили необходимостью укрепить патриотические традиции и сохранить историческую справедливость. 3 сентября указано на медалях «за победу над Японией», — такой аргумент привел один из разработчиков Григорий Карасин. Он также ссылался на советское постановление от 1945 года. Более того, именно 3-го сентября конец войны отмечают китайцы.

Госдума приняла документ без возражений. При том во время третьего чтения, судя по данным с сайта нижней палаты, не проголосовали около 200 депутатов.

На то, что День окончания Второй мировой будет пересекаться с Днем памяти жертв теракта в бесланской школе, обратили внимание двое сенаторов. Представитель Северной Осетии Арсен Фадзаев недоумевал во время заседания, как вести себя жителям, у которых 3 сентября утром будет траур, а днем уже праздник. Вместе с сенатором от Югры Юрием Важениным они были единственными, кто голосовал против законопроекта. Из Совета федерации документ отправился на утверждение в Кремль. Сегодня Путин подписал закон.

3 сентября в России – день солидарности в борьбе с терроризмом и день памяти жертв теракта в Беслане. «Матери Беслана» просили президента не переносить дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Видимо, до президента эта просьба не дошла, — сказала «Эху» сопредседатель комитета Аннета Гадиева.

Теракт в Беслане унес жизни 333 человек, в том числе 186 детей.

Перенос даты окончания ВОВ на 3 сентября нужен либо, чтобы «закрыть» день памяти жертв в Беслане, либо чтобы не отмечать одновременно с США. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе. «Два основания есть. Первое мне очень неприятно предполагать, — чтобы закрыть день памяти жертв Беслана. Потому что день неприятный, просто закрыть. Надеюсь, что исходили не из этого. Думаю, что главная причина в том, чтобы просто не отмечать день окончания Второй мировой войны в один день с американцами. Они второго, а мы будем третьего. Причина, на мой взгляд, тоже не очень серьезная и немножко детская», — сказал он. Сванидзе подчеркнул, что «перекрывать» день памяти жертв теракта в Беслане празднованием «оскорбительно для родителей погибших и для всего осетинского народа».