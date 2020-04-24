Медицинских масок по-прежнему нет в московских аптеках

После обхода тринадцати аптек в двух районах столицы можно прийти к выводу, что медицинские маски найти почти невозможно. В большинстве мест продавцы говорили, что их нет уже несколько недель, и, скорее всего, еще долгое время не будет.

Купить маски корреспонденту «Эха» удалось только в одной аптеке. Стоили они по сорок пять рублей за штуку и это примерно в девять-десять раз дороже, чем до эпидемии. Вторым местом, где можно было их достать стал киоск печатной продукции. Там они стоили по семьдесят пять рублей за штуку, при этом на прилавке этого товара не было. Одноразовую маску корреспонденту «Эха» предложили после того, как он расспросил продавца о многоразовых масках из некого тканого материала. Из чего точно они сделаны, на упаковках не указано, а просят за них от двухсот до трехсот рублей в зависимости от цвета и наличия узоров.

При этом с другими популярными во время эпидемии товарами такой же нехватки не наблюдается. Одноразовые перчатки, например, были во всех аптеках, но продавались по-разному. В одной сети магазинов пару можно взять за шестьдесят пять рублей, в другой — за 25. Еще в двух местах перчатки продавались только наборами по пятьдесят пар за пятьсот пятьдесят рублей. Продавцы отмечали, что проблемы с поставками перчаток действительно были пару недель назад, но сейчас их больше нет.

Такая же история и с антисептиками. Они оказались во всех тринадцати аптеках. С начала эпидемии цены на них выросли примерно в два-три раза, и за пятьдесят миллилитров антибактериального геля в аптеках сегодня просили от двухсот до трёхсот семидесяти пяти рублей.

Ранее на этой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на производителей лекарств писала, что на рынке могут исчезнуть ибупрофен и парацетамол. В опрошенных сегодня аптеках сказали, что эти средства у них есть, и цены на них в последние дни не менялись.