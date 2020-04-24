Москва готовится разворачивать дополнительные мощности для приема новых пациентов. Принято решение о развертывании 5 тысяч временных сооружений рядом с высокотехнологичными клиниками, — сообщил мэр Сергей Собянин. Он предлагает привлечь к борьбе с коронавирусом студентов медицинских вузов.

Минздрав рассматривает вопрос более массового привлечения студентов-медиков в борьбе с коронавирусной инфекцией, — подтвердил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, сейчас многие студенты работают в качестве волонтеров.