Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил министерство обороны помочь в борьбе с коронавирусом, — сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. Он уточнил, что поступил запрос на реанимационные, сестринские и врачебно-сестринские бригады. Решение об оказании помощи принято, — добавил министр.
2020-04-24T18:05:00+03:00
2020-04-24T18:06:38+03:00
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18:05, 24 апреля 2020
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