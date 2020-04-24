Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил министерство обороны помочь в борьбе с коронавирусом, — сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. Он уточнил, что поступил запрос на реанимационные, сестринские и врачебно-сестринские бригады. Решение об оказании помощи принято, — добавил министр.