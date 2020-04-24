Власти Москвы не планируют ослаблять режим вынужденной изоляции во время майских праздников

Россияне получат рекомендации о том, как себя вести во время майских праздников с учетом пандемии коронавируса. Подготовить такие рекомендации предложил премьер-министр Михаил Мишустин. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова категорически против смягчения ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

Совет по правам человека при президенте предлагает немного ослабить ограничения на майские праздники, позволить людям на законных основаниях гулять в парках и выезжать на дачу при соблюдении мер безопасности, — сказал «Эху» глава СПЧ Валерий Фадеев. По словам Фадеева, единые рекомендации по ослаблению режима изоляции должны быть направлены в правительство на следующей неделе.

Столичные власти также не видят повода для ослабления режима вынужденной изоляции. Между тем в ряде областей собираются отказаться от жестких ограничений в этот период. Надежды москвичей выйти в скором времени из дома, к примеру, погулять с ребенком развеял начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Он утверждает, что на улицах нашего города якобы много молодых людей и они «гуляют на спортивных площадках». А на детских — мамы с детьми или же они сами резвятся без присмотра родителей. Данчиков упирал на статистику, согласно которой около половины заражённых в Москве люди в возрасте до 45-ти лет.

Впрочем, не все регионы готовы брать пример с российской столицы. Так, в Калининградской области власти начнут ослаблять режим изоляции в конце месяца. С 29-числа, то есть со среды на улице можно будет находиться без справок, часть предприятий возобновит работу. Откроют все магазины, кроме продовольственных, рассказал сегодня губернатор Антон Алиханов. Ещё через неделю по его словам распахнут двери парикмахерские и салоны красоты. При условии что федеральные власти не скорректируют планы регионального правительства, уточнил глава Калининградской области. Пожилые люди пока должны оставаться в изоляции, уточнил губернатор. В Свердловской области власти отказались от цифровых пропусков на майские праздники, приводит агентство ТАСС слова губернатора Евгения Куйвашева. Ранее это же СМИ сообщало, что почти две трети российских регионов смягчило ограничения для населения и бизнеса несмотря на распространение коронавируса. Между тем люди, которые почти месяц вынуждены находиться в изоляции, начинают всё активнее выступать против ограничений. Так в Красноярске около 15 местных жителей сегодня пришли к зданию правительства края и пожаловались, что не могут работать и содержать себя из-за режима изоляции. Полиция задержала четырёх протестующих, в том числе молодого человека, который стоял в стороне, сообщает издание «Тайга.инфо».

Наиболее массовая акция протеста за последнее время прошла в начале недели во Владикавказе. В ней участвовали около двух тысяч человек. Люди требовали от властей финансовой поддержки из-за режима изоляции. У здания правительства произошли столкновения с силовиками, десятки человек арестованы.