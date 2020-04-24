ЕС призвал российские власти расследовать угрозы Рамзана Кадырова в адрес журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной

Евросоюз призвал российские власти расследовать угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной и февральское нападение на нее в Грозном. Ранее этого требовали известные российские правозащитники и омбудсмены Франции и Германии. В заявлении Европейской службы внешних связей также говорится, что ЕС ожидает от Российской Федерации обеспечения безопасных условий для работы журналистов, чтобы они не опасались расправы.

Кадыров выступил с угрозами журналистке «Новой газеты» после выхода ее материала о ситуации с коронавирусом в Чечне. В Кремле сказали, что не увидели в этом «ничего необычного» и отказывались реагировать на действия чеченского руководства.

