Военный грузовик с боеприпасами попал в аварию в Новгородской области. Водитель погиб, сообщил «Интерфаксу» источник. По его данным, ДТП произошло на дороге Крестцы-Окуловка. В аварии также участвовал мусоровоз. Водитель одного из грузовиков не справился с управлением на пустой дороге и допустил столкновение. Часть боеприпасов оказалась разбросана вдоль проезжей части.