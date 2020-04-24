Военный грузовик с боеприпасами попал в аварию в Новгородской области. Водитель погиб, сообщил «Интерфаксу» источник. По его данным, ДТП произошло на дороге Крестцы-Окуловка. В аварии также участвовал мусоровоз. Водитель одного из грузовиков не справился с управлением на пустой дороге и допустил столкновение. Часть боеприпасов оказалась разбросана вдоль проезжей части.
2020-04-24T17:31:00+03:00
2020-04-24T17:32:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 24 апреля 2020
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