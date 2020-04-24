Фонд профилактики рака «Не напрасно» объединился с несколькими российскими некоммерческими организациями, чтобы помочь больницам справиться с пандемией COVID-19. Об этом интернет-изданию «Медузе» сообщили в фонде. Они собираются вместе привлекать средства, покупать расходные материалы для больниц, а также организовывать питание для врачей. Больницы могут оставить заявки на помощь на сайте проекта «Что делать». Затем фонды начнут вместе искать все необходимое, привлекать компании-доноры и собирать средства.