Медики Минобороны помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье. Как сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, с такой просьбой обратился в министерство губернатор области Андрей Воробьев, передает РИА «Новости». По словам министра, военные должны поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации, в частности предприятия военно-промышленного комплекса.