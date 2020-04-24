Медики Минобороны помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье. Как сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, с такой просьбой обратился в министерство губернатор области Андрей Воробьев, передает РИА «Новости». По словам министра, военные должны поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации, в частности предприятия военно-промышленного комплекса.
2020-04-24T17:30:00+03:00
2020-04-24T17:30:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 24 апреля 2020
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