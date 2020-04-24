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17:04, 24 апреля 2020

Интернет-издание «Проект» и Инициативная группа МГУ объявили, что в университете готовят крупнейшую реформу

Интернет-издание «Проект» и Инициативная группа МГУ объявили, что в Московском государственном университете готовят крупнейшую реформу в истории вуза. Официально эта информация еще не подтверждена.

Вместо сорока факультетов вуза планируется организовать четырнадцать высших школ, в которые будут включены разные направления подготовки. В руководстве считают, что это позволит ликвидировать дублирующие друг друга направления. Так, по данным интернет-издания «Проект», филологический факультет могут объединить с факультетом иностранных языков и регионоведения, социологический с политическим, а философский с историческим.

В Инициативной группе МГУ в свою очередь сообщили, что по этой задумке на первом курсе студент будет сам выбирать себе дисциплины, на третьем — кафедру, а затем и лаборатории с разных факультетов внутри своего направления. В студенческой организации также отметили, что нынешнего ректората нет морального права ликвидировать или вливать в состав новых структур старые факультеты. Там считают, что это приведёт к окончательному уничтожению университетского самоуправления.

При этом источники, которые рассказали о планах реформы, отметили, что это «уже решенное наверху дело», а курирует эти изменения проректор Татьяна Кортава. Ни она сама, ни кто-либо еще из руководства университета эти сведения еще не комментировали.

Ранее о необходимости упразднить дублирующие специальности в вузах заявлял президент Владимир Путин. Он сделал это еще в начале 2019-го года.



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