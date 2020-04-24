СПЧ предлагает разрешить москвичам выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку»

Президентский Совет по правам человека предлагает разрешить москвичам выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку». Об этом сказал «Эху» первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. Он добавил, что достаточно жесткие меры, которые предпринимает Россия в противодействии пандемии, абсолютно оправданы.

Между тем начальник контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сказал «Интерфаксу», что «поводов смягчить режим» на майские праздники нет, поскольку ежедневно растет число зараженных COVID-19.