Собянин признал дефицит кадров из числа действующих врачей

Мэр Москвы Сергей Собянин, который также является зампредом Координационного совета по борьбе с COVID-19, признал дефицит кадров из числа действующих врачей. В этой связи он попросил премьера Михаила Мишустина направить студентов старших курсов медицинских вузов на практику в коронавирусные стационары. По словам Собянина, дополнительные кадры необходимы для обеспечения работы коечного фонда, который продолжает разворачиваться.

Минздрав готов рассмотреть этот вопрос. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в Москве зарегистрировано почти 37 тысяч случаев заражения коронавирусом, 325 человек умерли.