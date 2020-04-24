Московские предприниматели смогут проверять достоверность данных по цифровым пропускам для своих сотрудников. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

«Когда физические лица оформляли свой цифровой пропуск, они указывали, если это пропуск для работающих лиц, название компании, ИНН компании. При этом после анализа этих пропусков и сведений, поданных по юридическому лицу, а также сведений, который нам предоставляет налоговая по численности, выяснилось несоответствие данных. Допустим компания «Ромашка», в которой числится сотрудников 10 человек, мы видим что пропусков оформлено на нее в несколько раз больше. Сейчас для того чтобы не приостанавливать необходимые процессы, которые связаны и с безопасностью, и с технологией, создали дополнительный сервис для предпринимателей, для того чтобы проверить наличие несоответствий по конкретному юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю», — сказал он.

А.Фурсин подчеркнул, что проверить соответствие данных можно будет с помощью на сайте инновационного кластера Москвы по адресу i.moscow.

«Достаточно просто вбить ИНН своей компании или индивидуального предпринимателя и платформа выдает информацию. Если есть проблемы, то тогда несколько шагов, когда предпринимателю нужно скачать форму, заполнить ее по тем сотрудникам, которые должны работать в соответствии с указом мэра и направить ее на mos.ru. Фактически в течение нескольких минут, в случае соответствия этих данных, получаешь информацию уже о тех кодах, которые даны этим сотрудникам», — заключил он.