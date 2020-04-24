Руководство МГУ анонсировало одну из крупнейших реформ в истории учебного заведения. Все 40 факультетов, лабораторий и институтов университета объединят в 14 высших школ. О соответствующих планах ректор вуза Виктор Садовничий объявил в начале апреля руководителям факультетов и институтов, пишет издание «Проект» со ссылкой на свои источники в руководстве МГУ. Информацию подтверждает Инициативная группа МГУ, опубликовавшая проект административной реформы. Например, планируется объединить факультеты философский с историческим, социологический с политологическим. Сроки реорганизации пока неизвестны. Как рассказал собеседник издания в руководстве вуза, реформу курирует проректор Татьяна Кортава, близкая к Катерине Тихоновой, которую называют дочерью Владимира Путина.