Руководство МГУ анонсировало одну из крупнейших реформ в истории учебного заведения. Все 40 факультетов, лабораторий и институтов университета объединят в 14 высших школ. О соответствующих планах ректор вуза Виктор Садовничий объявил в начале апреля руководителям факультетов и институтов, пишет издание «Проект» со ссылкой на свои источники в руководстве МГУ. Информацию подтверждает Инициативная группа МГУ, опубликовавшая проект административной реформы. Например, планируется объединить факультеты философский с историческим, социологический с политологическим. Сроки реорганизации пока неизвестны. Как рассказал собеседник издания в руководстве вуза, реформу курирует проректор Татьяна Кортава, близкая к Катерине Тихоновой, которую называют дочерью Владимира Путина.
2020-04-24T16:32:00+03:00
2020-04-24T16:34:45+03:00
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16:32, 24 апреля 2020
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