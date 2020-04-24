Пресненский суд отправил в СИЗО на 2 месяца бывшего депутата ГД Волчека, обвиняемого в покушении на мошенничество

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда, который удовлетворил соответствующее ходатайство следствия. Ранее на тот же срок был арестован бизнес-партнер экс-депутата Зураб Плиев.