С начала пандемии на родину из-за рубежа вернулись свыше 200 тысяч россиян, подали заявки еще 30 тысяч, но число россиян, желающих вернуться в Россию растет, рассказала в эфире «Эха» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД РФ рекомендует застрявшим за границей россиянам, у которых истекает срок действия загранпаспорта, обратиться в посольство или генконсульство, сказала Захарова.