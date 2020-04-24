Владимир Путин в течение недели может обратиться к россиянам по поводу продления режима изоляции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что пока он действует до конца апреля, т.ч. время еще есть.

Президентский Совет по правам человека предложил ввести в Москве «зеленые пропуска», позволяющие людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку». В то же время начальник контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сказал «Интерфаксу», что «поводов смягчить режим» на майские праздники нет, поскольку ежедневно растет число зараженных COVID-19.