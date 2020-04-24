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Эксклюзив Эха 16:18, 24 апреля 2020

Собчак выразила готовность снова заняться политикой, «если ситуация будет меняться»

Телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак выразила готовность снова заняться политикой, «если ситуация будет меняться». Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я попробовала, пока, к сожалению, эти 3,6 процента – это не очень много и это не позволило мне собрать и спонсоров, каких-то единомышленников, чтобы дальше активно участвовать в политической жизни. Если ситуация будет меняться, я бы очень хотела, я чувствую в себе и силы, и желание, но, мне кажется, что востребованности таковой нет, видимо, это не очень нужно людям», — сказала она.
Собчак также отметила, что на сегодняшний день умеренная оппозиция в России непопулярна.

«Сейчас ситуация такова, что умеренная оппозиция, а у меня она вполне умеренная, не очень востребована. Люди либо за власть, либо хотят эту власть свергнуть. Все, кто посередине, считаются мурзилками, приспособленцами и коллаборационистами. Что-то доказывать, объяснять, что ты не верблюд, бессмысленно. Говорить о том, что тебе кажется, что эволюционный процесс в России – это единственная правильная вещь, тоже странно», — заключила она.



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