По словам Собчак, здоровье Людмилы Нарусовой находится в удовлетворительном состоянии

На данный момент состояние здоровья сенатора Людмилы Нарусовой хорошее, — об этом рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее дочь, телеведущая и политик Ксения Собчак.

Ранее сенатору Людмиле Нарусовой, по словам дочери, действительно диагностировали вирусную пневмонию, но она не связана была с коронавирусом, тест показал отрицательные результаты.

«У нее со здоровьем все хорошо. Она находится в соседнем доме, сидит дома и никуда не выходит, соблюдая режим самоизоляции. Было два анализа, которые не показывали коронавирус», — рассказала она.