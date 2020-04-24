В столичном департаменте транспорта обещали тщательно разобраться с делом избитой пассажирки такси

Документы передадут в правоохранительные органы.

Девушка обратилась в больницу со следами побоев и рассказала, что водитель Яндекс-такси отказался ее везти после того, как не сработал QR-код ее пропуска. Затем шофер начал ее избивать и в конце концов выкинул из машины. Депртанс потребовал от агрегатора предоставить данные водителя, чтобы потом передать их в правоохранительные органы. Впрочем, есть и другая версия этой истории, согласно которой девушка после отказа шофера ее везти прямо в салоне стала заказывать другую машину, а после того как водитель, сказал, что ему нужно выполнять следующий заказ и повез ее в отделение полиции, сама набросилась на него. Водители обязаны проверять документы у пассажиров, несмотря на протесты работников такси. Юридических оснований для этого у них нет, а специальные приложения для проверки работают нестабильно.

С 17 апреля московская мэрия требует увольнений водителей, которые не проверяют у пассажиров наличие пропусков.