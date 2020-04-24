Дипломатический скандал разгорается между Тбилиси и Киевом из-за Михаила Саакашвили

Грузия обещает отозвать своего посла, если бывший президент войдет в украинское правительство.

Владимир Зеленский видит Саакашвили вице-премьером по реформам. Консультации продолжаются. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области сегодня приехал в Верховную раду, где, как оказалось, пока недостаточно голосов в поддержку его кандидатуры. Причем споры возникли в правящей партии «Слуга народа». Депутаты пожаловались, что не услышали от претендента на пост замглавы правительства конкретного плана действий. Сегодня голосование о назначении Саакашвили на этот пост в парламенте проводиться не будет.

Грузинское руководство тем временем предупредило украинские власти о последствиях обсуждаемого кадрового решения для двусторонних отношений. Премьер-министр Георгий Гахария пообещал отозвать посла из Киева. Со стороны Украины как стратегического партнера назначение осужденного за тяжкие преступления Саакашвили не приемлемо.

В преддверии своего назначения Саакашвили заявил в интервью «Немецкой волне», что является сторонником мира с Россией.