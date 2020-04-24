Центробанк пересмотрел экономический прогноз на 2020-2022 год. Еще зимой ЦБ рассчитывал на рост экономики на 1,5-2%, а теперь ждет ее падения на 4-6%. Как отмечают «Ведомости», это первый официальный прогноз властей, учитывающий экономический кризис из-за пандемии коронавируса.
2020-04-24T16:03:00+03:00
2020-04-24T16:04:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:03, 24 апреля 2020
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