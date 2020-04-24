Центробанк пересмотрел экономический прогноз на 2020-2022 год. Еще зимой ЦБ рассчитывал на рост экономики на 1,5-2%, а теперь ждет ее падения на 4-6%. Как отмечают «Ведомости», это первый официальный прогноз властей, учитывающий экономический кризис из-за пандемии коронавируса.