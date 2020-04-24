Столичные власти не намерены смягчать режим изоляции на майских праздниках

В мэрии убеждены, что для ослабления карантинных мер нет поводов. Как рассказал агентству «Интерфакс» начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков, в Москве сохраняется ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом. При этом, по его словам, одна из причин отказа от смягчения – то, что на улицах гуляет много молодежи. Каких-то конкретных данных по этому поводу, впрочем, Данчиков не привел, лишь сказав, что в больницы с коронавирусом по статистике попадает до 50% молодых людей.

В то же время премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по тому, как должны вести себя россияне в майские праздники. Соответствующее поручение он дал Роспотребнадзору: глава ведомства Анна Попова уже пообещала это сделать. Вместе с тем она также убеждена, что введенные из-за коронавируса ограничения на время майских праздников отменять нельзя.

Тем временем в Калининградской области, напротив, собираются ослаблять карантинные меры. По словам главы региона Антона Алиханова, с 29 апреля планируется открыть все непродовольственные магазины, а с 4 мая – парикмахерские и салоны красоты.