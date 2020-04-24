Грузия пригрозила отозвать своего посла из Киева в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером Украины. Как сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария, для грузинских властей категорически неприемлемо назначение Саакашвили вице-премьером в стране, которая является стратегическим партнером Грузии. Этот человек осужден за совершенные преступления в Грузии и сейчас находится в розыске, — добавил премьер.