Грузия пригрозила отозвать своего посла из Киева в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером Украины. Как сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария, для грузинских властей категорически неприемлемо назначение Саакашвили вице-премьером в стране, которая является стратегическим партнером Грузии. Этот человек осужден за совершенные преступления в Грузии и сейчас находится в розыске, — добавил премьер.
2020-04-24T15:31:00+03:00
2020-04-24T15:34:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 24 апреля 2020
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