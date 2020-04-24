Больные с коронавирусом, которые лечатся дома, должны регулярно проходить фотоидентификацию в «Социальном мониторинге»

Больные с коронавирусом, которые лечатся на дому, должны регулярно проходить фотоидентификацию в приложении «Социальный мониторинг». В случае несоблюдения режима изоляции, им грозит принудительная госпитализация и штраф до 40 тысяч рублей, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Тем, у кого нет возможности установить приложение на личный смартфон, на время лечения бесплатно предоставляется телефон с установленным приложением.