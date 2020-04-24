Центробанк вновь снизил ключевую ставку – до 5,5% годовых

Такой низкой она не была с февраля 2014 года.

Снижение ключевой ставки ожидалось экспертами. По крайней мере, недавно этого не исключала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом сразу на 0,5% ставка была уменьшена впервые за полгода. И этот процесс может продолжиться: в заявлении Центробанка сказано, что такая возможность будет обсуждаться на ближайших заседаниях.

Решение снизить ключевую ставку – то есть процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам — регулятор объяснил негативным влиянием на экономическую активность в условиях эпидемии коронавируса. Там отмечают, что введенные ограничения влияют на замедление инфляции, которое, в свою очередь, вызвано динамикой совокупного спроса. Он, как ранее говорили в Центробанке, снижается.

Рынки и курсы валют отреагировали на уменьшение ключевой ставки сдержанным ростом: на Московской бирже доллар стоит чуть более 74 рублей, евро – около 80 рублей.

В предыдущий раз Центробанк пересматривал ключевую ставку в феврале; в марте она осталась без изменений.