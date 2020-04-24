Евросоюз призвал Москву расследовать угрозы главы Чечни в адрес журналистки Новой газеты Елены Милашиной

В ЕС также обеспокоены ростом случаев запугиваний и насилия в отношении ее коллег и гражданского общества в России.

Евросоюз осуждает угрозы со стороны чеченских властей, которые получила журналистка Елена Милашина, и призывает обеспечить её безопасность. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС. Напомню, после недавней публикации в Новой газете статьи с критикой главы Чечни в борьбе с пандемией в республике Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира в инстаграме пригрозил журналистке убийством. Он также призвал ФСБ и Кремль повлиять на издание. За пару месяцев до этого на Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, когда они приехали на суд по делу блогера Ислама Нуханова — автора видео о возможной резиденции главы Чечни. Милашина после этого сообщила об угрозах от Кадырова. Пространства для работы независимых журналистов и гражданского общества в России становится всё меньше. Напротив все больше запугивания, угроз и насилия, обеспокоены в Евросоюзе. Там призывают российские власти выполнять международные обязательства и обеспечить безопасные условия, в которых журналисты смогут работать, не боясь расправы. До этого больше ста писателей, ученых, правозащитников, политиков и общественных деятелей призвали российские власти обеспечить госзащиту Елене Милашиной из-за угроз главы Чечни. Они также просили возбудить уголовное дело против Кадырова.

До этого больше ста писателей, ученых, правозащитников, политиков и общественных деятелей призвали российские власти обеспечить госзащиту Елене Милашиной из-за угроз главы Чечни. Они также просили возбудить уголовное дело против Кадырова.