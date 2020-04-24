В Красноярске прошел митинг против режима вынужденной изоляции из-за коронавируса

Полицейские задержали некоторые участников, — сообщает РБК со ссылкой на адвоката «Агоры» Владимира Васина. Он был свидетелем задержания. В полиции эту информацию пока не комментируют. Координатор акции Александр Дружинин утверждает, что митинг начался стихийно, люди вышли требовать прямой поддержки населению и предпринимателям. По его словам, почти все жители города столкнулись со снижением доходов.
2020-04-24T15:03:00+03:00
2020-04-24T15:11:39+03:00
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15:03, 24 апреля 2020
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