В Красноярске прошел митинг против режима вынужденной изоляции из-за коронавируса

Полицейские задержали некоторые участников, — сообщает РБК со ссылкой на адвоката «Агоры» Владимира Васина. Он был свидетелем задержания. В полиции эту информацию пока не комментируют. Координатор акции Александр Дружинин утверждает, что митинг начался стихийно, люди вышли требовать прямой поддержки населению и предпринимателям. По его словам, почти все жители города столкнулись со снижением доходов.