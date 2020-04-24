Режим самоизоляции в Калининградской области ослабят с 29 апреля

Режим самоизоляции, введенный в Калининградской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, будет смягчен с 29 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Мы приняли сегодня на оперативном штабе решение новый режим ввести в действие со среды, 29 апреля. Мы планируем 29 апреля открыть все непродовольственные магазины, дать им возможность работать. С 4 мая мы планируем открыть парикмахерские, салоны красоты», сказал Алиханов.