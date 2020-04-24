Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить специальные рекомендации для россиян по поведению на майских праздниках.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ни в коем случае нельзя ослаблять ограничения, введенные в связи с коронавирусом.

Столичные власти также не видят поводов для ослабления режима в вынужденной изоляции. Идет ежедневный прирост заболеваемости, — сказал журналистам министр столичного правительства, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков. Ранее стало известно, что члены совета по правам человека при президенте предлагают ослабить режим на майские праздники – ввести так называемый зеленый пропуск, который позволил бы людям на законных основаниях гулять в парках и выезжать на дачу.